Comment ne pas souhaiter une victoire finale de l’Argentine?

Au-delà des tribunes surchauffées pour chaque match de l’équipe d’Argentine (entre 30 000 et 40 000 supporters argentins se sont déplacés au Qatar selon les estimations, et ce malgré la crise économique et l’inflation galopante), la ferveur autour de l’équipe nationale est presque religieuse. L’autre symbole fort, c’est la disparition de Diego Maradona il y a un peu plus de deux ans (le 25 novembre 2020 exactement). Durant ce Mondial 2022, les fans argentins (et beaucoup d’autres) surveillent tout ce qui pourrait rappeler El Pibe de Oro et prient pour une nouvelle étoile, qui couronnerait sûrement son numéro 10 actuel, Lionel Messi, comme le plus grand joueur de l’histoire du foot. Avec cette équipe, on n’est plus vraiment dans l’analyse du ballon rond. On est au-delà. Et en tant que supporter adverse, on ressentirait même une douce consolation en cas de défaite, ce qui n’arrive, avouons-le, jamais dans ce sport aussi compétitif et dans un tournoi aussi rare que mythique. En tout cas, une chose est sûre, l’enthousiasme et la passion du foot ont atteint leur paroxysme en Argentine et se cristallisent désormais autour de ce qui sera le dernier Mondial de Lionel Messi.