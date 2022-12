L'Édito : une Coupe du monde tout en polémiques

La Coupe du monde a pris fin et, avec elle, un mois miné par les polémiques. On l’a déjà dit, écrit et répété, c’est dès l’attribution de cette Coupe du monde que les choses ont dérapé. Les premiers morts sur les chantiers n’ont soulevé que peu d’émois. Finalement, ce sont des milliers de travailleurs, pour la plupart venus de l’étranger, qui ont payé un lourd tribut dans les constructions des stades au Qatar. Un...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous