La DH/Les Sports+ vous souhaite une belle année 2023

Nous avions entamé ensemble cette année avec le cœur léger. La pandémie et les restrictions de la Covid étaient derrière nous et la vie, la vraie, celle qu’on aime, pouvait enfin recommencer. C’était trop beau… À croire que nous ne pouvons plus jamais profiter de moments d’insouciance. Le 24 février, la Russie envahit l’Ukraine et déclenche une crise que nous aurions tous aimé éviter.

Outre l’angoisse et le spectre d’une éventuelle troisième guerre mondiale ou d’un conflit nucléaire, nous avons, vous avez été touchés de plein fouet par l’augmentation hallucinante de vos fractures d’énergie. Qui aurait pu penser qu’un jour le Belge moyen soit contraint de diminuer le thermostat de son logement ou de travailler avec un plaid sur les genoux pour ne pas grelotter ?

Heureusement, durant cette année, nous avons aussi vibré avec Remco, Van Aert, Stromae ou Angèle (un peu moins avec les Diables rouges), pleuré la disparition de quelques icônes (de Mikail Gorbatchev à Pelé, d’Olivia Newton-John à Arno, d’Elisabeth II à Andy Fletcher), rigolé, stressé, discuté. Bref, tout ce qui fait notre vie, nos vies, vos vies.

Nous avons tenté d’être à vos côtés, de traduire vos tracas quotidiens, de vous filer des bons plans, de vous écouter mais aussi de vous divertir, de vous faire réfléchir, de vous interpeller. Si la DH ne peut vous promettre la lune, elle peut s’engager à continuer plus que jamais à être à vos côtés. Toujours avec cette pincée d’humour qu’il ne faut jamais gommer.

Toute la rédaction de la Dernière Heure-Les Sports vous souhaite une belle année 2023 ainsi qu’à vos proches.