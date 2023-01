Voitures incendiées, policiers caillassés, service de secours malmené: curieuse manière de "faire la fête".

Voitures incendiées, policiers caillassés, services de secours malmenés. À peine a-t-on digéré les images de "guérilla urbaine "à l’issue de la victoire du Maroc contre la Belgique (le 27 novembre), revoilà des images qui ternissent Bruxelles, qui nourrissent les discours extrêmes et qui contredisent la vision bisounours d’une ville apaisée.

170 arrestations en une soirée ! Autant de trublions qui méritent de vraies sanctions et pas uniquement une réprimande verbale. Il y a chez certains une véritable volonté de "mettre le bordel" (excusez-nous l’expression mais il n’y en a pas d’autres). De défier les autorités publiques. De s’accaparer la ville. Quand nous voyons de telles images, qui font le tour du monde, nous avons mal à notre Bruxelles. Cette ville qui se veut et qui se doit d’être multiculturelle, comme toutes les capitales et les grandes métropoles, mais, sans le respect de chacun, notamment de l’autorité, ce vivre- ensemble, concept à la fois flou et limpide, ne peut pas fonctionner.