Repenti, un statut fait pour les maffieux

Car on imagine mal qu’un repenti passe à table de l’entrée au dessert. S’il doit y laisser plus que des miettes et étayer ses accusations, il est aussi tentant d’omettre ce que les enquêteurs ne savent pas encore ou ne sauront jamais.

Il n’empêche que le Qatargate n’en est encore qu’à ses débuts. Si certains noms ont été livrés en pâture, celui d’Eva Kaili en tête et ceux de Marc Tarabella (chargé depuis mardi par Panzeri, prétendu (ex)-ami) et Marie Arena (disculpée par ce même Panzeri), il est clair que bien d’autres parlementaires européens doivent aujourd’hui trembler. Si Panzeri est le réel cerveau de l’affaire et qu’il décide de "tout balancer", cela va faire vaciller le monument européen. En espérant que cela ne finisse pas comme le Footgate, qui a vu des têtes défiler devant le juge et de nombreux corrompus finir par conclure une transaction pour s’en sortir.

Pour la délinquance en col blanc, il semble encore trop souvent que la puissance, la fortune ou… un statut de repenti permette d’échapper aux justes peines pour les faits commis.