Manifestations et grèves: il faut entendre le S.O.S. des services de secours

Mise sous cloche durant deux ans à cause de la pandémie de Covid, la grogne sociale revient. Elle débarque de tous les côtés serions-nous tentés de dire. Plus inquiétant pour la poursuite de la vie harmonieuse de notre société, ce sont les services de secours qui en ont gros sur la patate et qui le clament haut et fort. Sans, pour l’instant,...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous