Les fotes d’or taux graf vous irritent. Nous aussi…

Tkt. Lol. Askip. JPP. OKLM. Si l’arrivée du GSM et des réseaux sociaux ont révolutionné nos vies, personnelles et professionnelles, ils n’ont pas aidé à l’apprentissage et à l’usage de la langue française. Ces abréviations ne...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous