Oui, il faut aider la Turquie et la Syrie. Evidemment...

Pourquoi le séisme en Turquie et Syrie est si dévastateur

Le puissant séisme qui a frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine s'est avéré dévastateur à cause d'une combinaison de facteurs: l'heure de son déclenchement, sa localisation, une ligne de faille relativement calme depuis deux siècles et des immeubles mal construits.