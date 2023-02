On le sait, l'humour est un exercice périlleux. C'est un numéro d'équilibriste délicat que d'avancer sur ce filin acéré qui sépare les déclarations consensuelles des observations extrémistes. Pour charmer son public, il faut toujours réussir à être un peu edgy, comme disent nos amis d'outre-Atlantique, créer un peu de polémique donc, mais sans non plus être outrancier au risque d'être déprogrammé ou jeté au grand bûcher numérique des réseaux sociaux. Or, pour le coup, le président du Parti socialiste a dégainé de la punchline qui n'a été absolument pas bien accueillie par le public. Et il s'est pris une huée magistrale.

Sauf que Magnette n’est pas humoriste mais président du plus grand parti francophone. Il devrait savoir que chacune de ses phrases sera scrutée, disséquée et retoquée pour être jetée en pâture aux félins de la politique. D’autant plus que le coup du second degré, il nous l’avait déjà fait avec l’e-commerce. Bien sûr, une fois la citation recontextualisée, son ironie est un peu plus perceptible. Mais ça reste gros comme un camion soviétique de sortir des énormités pareilles, en témoignent les réactions d’absolument tous les partis à sa saillie. Réactions instantanées qui illustrent bien cette atmosphère de pré-campagne dans laquelle nous sommes tombés et qui nous amènent à cette conclusion : si c’est comme ça maintenant, dans quelle guerre des tranchées serons-nous en 2024 ?