Le dangereux flirt entre lobby et corruption

Le Parlement européen grouille de lobbyistes de tous bords, ayant accès au bâtiment et pouvant y circuler comme bon leur semble. Des lobbyistes prêts à tout pour défendre leurs intérêts et faire pression sur les eurodéputés. Pour tenter d'éviter que le lobby ne verse dans la corruption, le Parlement européen utilise, avec le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne, un registre de transparence commun pour surveiller les activités des représentants d'intérêts. Les députés publient également des informations sur leurs contacts avec les groupes de pression. Les eurodéputés sont aussi tenus de consigner les cadeaux qu'ils reçoivent dans un registre. Des cadeaux dont la valeur ne peut excéder 150 €. Dans les faits, peu semblent cependant se fier à la règle, alors que les cadeaux sont monnaie courante à en croire les eurodéputés...