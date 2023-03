Froid, pluie, déprime: cet hiver interminable va bien finir un jour...

Ca caille ! Je m’adresse évidemment ici dans une humeur à l’image de la météo du moment, maussade, à celles et ceux qui ne chérissent pas les batailles de boules de neige, les moufles, les écharpes, les affreuses moon boots et les bonnets en laine, les déplacements en luge et les vins chauds à la cannelle. Bref, celles et ceux qui n’aiment pas un temps hivernal ou à consonance hivernale.

Nous ne sommes certes qu’au début du mois de mars mais nous avons l’indicible sentiment que cet hiver 2022-2023 joue les prolongations. Comme s’il n’avait pas envie de laisser place à un printemps qui, avouons-le, ragaillardit nos envies. Alors que les météorologues de tous poils et de tous bords nous bassinent avec un " hiver doux " où la pluie a effectivement fait défaut (elle a commencé à se venger et, selon les prévisions, elle pourrait s'installer toute la semaine…), les frileux comme moi ont l’impression que cette saison n’en finit pas. Rappel pour celles et ceux qui ont la mémoire courte : au début du mois de décembre, nous avons été coincés durant dix jours au milieu de ce que j’appelle un vortex polaire avec des températures (en plaine !) plongeant à moins six ou huit degrés (j'ai immortalisé le thermomètre en photo comme une preuve glaciale). Pour un frileux, il y a une expression qui résume bien la situation : j'étais un fishstick humain.

Preuve glaciale de l'épisode hivernal du mois de décembre ©DR

Bon, arrêtons de râler. Avouons que cette humeur recèle un peu, beaucoup de mauvaise foi. Cet hiver va bien finir un jour (le plus vite sera le mieux…). Histoire de retrouver la luminosité qui ensoleille les cœurs. Histoire de se faire un petit apéro en terrasse sans être habillé comme un esquimau. Histoire de vivre à l’extérieur plutôt que cloîtré. Histoire de dire adieu aux pulls qui grattent. Promis, je ne vous écrirai pas une humeur lorsque nous suffoquerons sous les 40 degrés...