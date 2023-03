Paris 2024: des JO déjà politiques

Dans un peu plus d’un an, le président français, Emmanuel Macron, et le président du Comité d’organisation, Tony Estanguet, donneront le coup d’envoi de la XXXIIIe olympiade de l’ère moderne. Sous le feu des critiques pour ses tarifs jugés inaccessibles pour une grande partie du public, les Jeux olympiques semblent déjà bien loin de la grande "fête populaire du sport".