Procès des attentats: l'incroyable leçon d'humanité de Sébastien Bellin qui a eu les deux jambes déchiquetées à Zaventem

Le procès des attentats de Bruxelles est (enfin) passé dans sa deuxième phase. La plus émouvante, la plus prenante mais aussi la plus humaine : les victimes prennent la parole. Du moins celles et ceux qui ont la " chance " de survivre aux attaques islamistes sanglantes et aveugles du métro Maelbeek et de l’aéroport de Zaventem en mars 2016.