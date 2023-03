Tik Tok retoqué: à quand un réseau social européen?

Plus sérieusement, découvre-t-on en 2023 que le géant chinois a l’art et la manière d’espionner tout ce qui se fait et se dit dans le monde ? Avec un autre art, consommé celui-là, de la copie (quasi) conforme. Les décisions actuelles, même si le chiffon de la sécurité est agité, comportent un volet eminemment politique dans un contexte de tensions entre, d’un côté l’Europe et les Etats-Unis, et de l’autre le tandem Russie-Chine. Pourquoi Tik Tok serait-il plus dangereux et menaçant qu’un Instagram pu Facebook sur lequel flotte le drapeau américain?

Cette dépendance à des réseaux sociaux étrangers constituent la preuve éclatante que l’Europe a loupé le virage numérique. A quand un réseau social (sécurisé) européen ? Pour l’heure, deux… pilotes ont été lancés avec la volonté du respect des données personnelles : Mastodon et EUvidéo (une plateforme comparable à YouTube).