Un séjour plus qu'agréable à la Mamounia, prestigieux hôtel de Marrakech. Quelques jours en compagnie de son "ami" Antonio Panzeri, qui bénéficie aujourd'hui du statut de repenti. Mais si l'homme reconnaît avoir séjourné quelques jours avec Marie Arena à la Mamounia, il prétend qu'elle ignorait que tout était pris en charge par Abderrahim Atmoun, ambassadeur du Maroc en Pologne. Pour Panzeri, Marie Arena croyait que c'est lui-même qui payait les additions. Sachant que la chambre, en basse saison, se négocie entre 800 et 10 500 € la nuit, c'est un très beau cadeau que lui faisait son "ami" au cours d'un séjour où les deux eurodéputés ont fait des rencontres avec la communauté sahraouie.

Dans cette histoire, Marie Arena joue donc la carte de la naïveté, au mieux. Comment imaginer un seul instant qu'après un tel séjour, tous frais payés, elle n'ait pas songé à se renseigner sur son généreux hôte ? Ce serait la moindre des politesses. Et si elle l'a fait en remerciant Panzeri pour sa délicate attention, ce dernier prouve une fois de plus que la carte du mensonge est l'atout dans sa main. Comment croire, subitement, que son statut de repenti le remette sur le droit chemin, lui qui protège ou accable les uns et les autres au gré de ses déclarations ? L'affaire est loin d'avoir livré toutes ses vérités, si tant est qu'on les connaisse un jour…