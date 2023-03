Après Twitter, Meta licencie 10.000 personnes: quand réseau social rime avec plan social

Cela fait beaucoup et cela prouve tout simplement que le business model sur lequel ils avaient fondé leur croissance ne tient pas la route. Pour faire court, à l’instar de la plupart des médias, ils sont très dépendants de la publicité. Le ralentissement global de l’économie les impacte directement. Dans ce monde de la nouvelle technologie (comme dans les autres d’ailleurs), il y a peu de place pour le sentimentalisme. Demander aux 12.000 salariés liquidés par Google l’an dernier.

Celles et ceux qui ont cru en cet Eldorado avec une croissance sans fin en sont revenus. Les seuls qui ont réussi à faire fortune (et quelle fortune…), ce sont les inventeurs et propriétaires. Plus globalement, le secteur des médias souffre. Il doit se réinventer pour ne pas disparaître. Avec l’avénement de nouvelles fonctions, l’effacement naturel d’autres, la demande de nouvelles compétences et une manière complètement différente, tant en temps qu’en outils, de " consommer " de l’information de la part d’une génération Z que tout ce petit monde aimerait cerner.