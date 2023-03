Non, l’école inclusive n’est pas un gadget

La Ligue des droits de l'enfant et les autres associations qui tentent de faire bouger les lignes en rendant l'école plus inclusive se heurtent parfois à des murs. "C'est un sujet qui reste tabou et délicat. Les écoles ont souvent peur des réactions du pouvoir organisateur, des parents et de certains enseignants", indiquait récemment le président de la Ligues des droits de l'enfant dans nos pages à propos de la thématique des élèves transgenres.

Malheureusement, le monde de l'école n'épargne pas non plus les adultes concernés, en témoigne Clarisse, femme transgenre et enseignante qui relate à La Dernière Heure les brimades et le harcèlement qu'elle subit d'une poignée de collègues depuis son changement d'identité. Pourtant, en devenant plus inclusive pour les élèves qui en ont le plus besoin, l'école deviendrait un lieu de vie plus doux pour l'ensemble des enfants. Parfois, de simples aménagements suffisent pour améliorer le quotidien de tous, à condition d'en avoir envie.