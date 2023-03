La Belgique, pays roi des lois absurdes et inutiles

Certaines lois datent d’un temps tellement ancien qu’on oublie qu’elles existent, aussi absurdes soient-elles. Mais lorsque le législateur ou un avocat les invoquent, il y a de quoi s’étonner de leur… légitimité. Alors que le Parlement s’attache à la révision de la loi régissant les biens que peuvent saisir les huissiers, on se demande cependant si le politique prend bien conscience qu’il remplace une loi surréaliste par une autre. Jusqu’à présent, les huissiers étaient tenus de laisser, au saisi, au moins une vache, un cochon, 12 moutons ou chèvres et 24 poules ainsi que la nourriture nécessaire à cet élevage. Le nouveau texte de loi prévoit que les animaux ne sont plus un bien de première nécessité et peuvent donc être emportés, mais que les huissiers devront laisser au malheureux criblé de dettes son PC et son GSM et ne pourront pas non plus le priver d’une connexion internet. Il faut bien vivre avec son temps. Adieu veaux, vaches, cochons… La technologie et sa dépendance ont pris le dessus.