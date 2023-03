"Météo du climat": le bulletin météo de France 2 et France 3 va changer de nom, la Belgique doit emboîter le pas

Avec le dérèglement climatique, les enjeux environnementaux et face au bilan dressé par le dernier rapport du GIEC, on ne peut plus s’en tenir à une présentation classique et factuelle de la météo, comme c’est le cas depuis 50 ans. On ne peut plus se réjouir d’être au-dessus des moyennes saisonnières de 10 degrés sans donner de commentaires supplémentaires. Tout comme on ne peut plus se satisfaire qu’il fasse 15 degrés à Bruxelles en février sans expliquer pourquoi.

Un changement qui peut paraître anodin mais qui ne l’est pas quand on sait à quel point ces programmes sont suivis massivement, en France comme en Belgique. Et n’en déplaisent à ceux qui préfèrent nier l’évidence de l’urgence, la météo est la conséquence directe du climat.

Aujourd’hui, le réchauffement climatique n’est plus à prouver, et ses conséquences dévastatrices sur le climat en Belgique sont concrètes.