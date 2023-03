Entendons-nous : que des parents encouragent leurs enfants lors d’un entraînement, on ne peut qu’applaudir. Qu’ils interviennent en plein match, n’hésitant pas à jouer les arbitres, persuadés que leur position de supporters les autoproclame entraîneurs, c’est autre chose. Un simple “gamin, t’es le meilleur”, précède trop souvent hélas, une succession d’attaques envers l’équipe adverse qui dévient bien vite sur des commentaires qui n’ont rien à faire sur un terrain (ni ailleurs d’ailleurs). C’est par là que commence la violence. C’est de là que certains en viennent à banaliser les critiques racistes sur les joueurs.

Chers parents passionnés du ballon rond, non, votre enfant n’est pas Messi. Il deviendra peut-être un grand joueur et c’est tout ce qu’on vous souhaite mais en attendant, il pratique du football amateur. Une activité sportive comme une autre à son âge. Bannir la violence dans les stades lors des matchs du plus haut niveau, implique aussi un changement de votre comportement, à la base.