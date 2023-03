Un "permis" pour avoir un enfant : et le permis de ficher la paix aux citoyens, c'est pour bientôt ?

Le tollé a été immédiat. C’est que la proposition, en plus d’être impossible à mettre en œuvre, est éthiquement imbuvable. De quel droit, si ce n’en est un qui contreviendrait nos libertés fondamentales, une autorité politique ou judiciaire se permettrait-elle de se mêler du désir d’enfanter des citoyens ? Qui, sur cette Terre, est légitime pour dire : “Vous, ok”, “Vous, messieurs dames, sorry, ça ne va pas être possible" ?

Certes, en Belgique il faut parfois un permis pour construire une cabane de jardin et pas pour engendrer une vie humaine. Bien sûr, il y a de très mauvais parents dont la progéniture méritait clairement meilleur sort. Mais la seule idée de vouloir octroyer une sorte de "go/no go" sur base de critères sortis de la cuisse d'on ne sait qui on ne sait où sur une question aussi intime, personnelle et humaine nous laisse bouche bée. En démocratie, on peut évidemment débattre de tout. Mais d'une sorte de justice immanente pour arbitrer les naissances, franchement, a-t-on perdu la tête ?

"Meilleur accompagnement"

L’idée, polémique mais soutenue par une partie non-négligeable de la population, a déjà fait jaser par le passé. Ailleurs et ici. Lorsqu’elle fut portée par l’inénarrable Laurent Louis. Mais aussi lorsque, plus récemment, Conner Rousseau expliquait début 2021 qu’il fallait envisager d’interdire aux toxicomanes de procréer. Le socialiste, premier ministrable s’il en est, avait dû faire face à une bronca féroce…

Jacqueline Galant, face à la même levée de boucliers sur les réseaux, a de son côté précisé ses dires. En résumé : elle ne veut pas d’une interdiction de procréer, mais se dit en faveur d’une déclaration des futurs parents de leur intention d’enfanter, autour de laquelle il pourrait y avoir des vérifications et “un meilleur accompagnement”.

De notre côté, pour le dire en termes peu galants quoiqu’assez “J. Galant-like” : on milite pour le permis de foutre la paix aux citoyens et aux parents, svp.