Crise en France : nous devrions donner le mode d'emploi du "compromis à la belge" à Emmanuel Macron

Nous savons pleinement ce que cela signifie puisque nous avons déposé le concept du " compromis à la belge ". Une forme de consensus autour de sujets parfois les plus chauds et les plus clivants. Où personne n’a le sentiment d’avoir perdu (au moins la face) et où tout le monde fait semblant d’avoir gagné. Notre système électoral est ainsi fait que des coalitions, parfois les plus alambiquées et improbables, sont nécessaires pour gouverner. On peut critiquer notre bonne vieille manière de gouverner mais elle a fait ses preuves.