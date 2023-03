La Dernière Humeur : une météo maussade dont il faut se réjouir !

Deuxièmement, il faut se réjouir de voir cette pluie tomber. Il vaut mieux qu’il pleuve maintenant qu’en juin et en juillet. Pour ne pas gâcher nos vacances, bien sûr, mais aussi et surtout parce que ces pluies sont bénéfiques pour la nature. Ce sont peut-être les pluies des prochains jours (semaines ?) qui empêcheront (ou limiteront) une sécheresse durant l’été.

Enfin, il faut arrêter de prendre le printemps 2020 comme une référence en la matière. Si ces mois de mars et avril nous ont marqués, c’est parce que le confinement nous avait offert des conditions incroyables. En 2021, on a par exemple eu de la neige à Bruxelles début avril, et cela n’avait rien d’exceptionnel non plus.

En fait, le plus dur aujourd’hui est de définir la normalité. Les moyennes de saison sont calculées sur une période de trente ans, mais le temps a bien changé depuis 1993… Il faut donc s’inquiéter des écarts qu’on observe presque chaque année, mais aussi s’y habituer. Car si on peut limiter les effets du réchauffement climatique à l’horizon 2050 ou 2060, il faut aussi apprendre à vivre avec les effets déjà présents…