Le disque dur de la mémoire de tous les Belges est imprimé à tout jamais. Nous savons, toutes et tous, exactement où nous étions et ce que nous faisions le matin du 22 mars 2016. Quand deux attentats islamistes ont frappé à l’aveugle à l’aéroport de Zaventem et à la station Maelbeek faisant 32 morts et des centaines de victimes physiques et/ou mentales.