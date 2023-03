Legoland Benelux aux oubliettes: une gifle qui réveille et des fausses promesses

Horreur, stupéfaction, déception : le groupe Merlin ne construira pas son futur nouveau parc d’attractions Legoland à Charleroi. Il devait y faire venir 2 millions de personnes tous les ans, en brassant large sur toute la Belgique, le nord de la France, le Luxembourg et les Pays-Bas, tout en créant 800 emplois. C’était la promesse : Elio Di Rupo, Paul Magnette, Thomas Dermine et Willy Borsus avaient même annoncé en grande pompe la signature d’un “Head of terms” avec l’investisseur privé. On sait qu’en coulisses ça planchait sec sur les plans, des promoteurs immobiliers ont commencé à se pencher sur les abords, il était question de dépolluer le site dans les prochaines semaines. Même le Forem se demandait comment former ces 800 futurs travailleurs pour faire vivre cette future “Place to C” comme on dit à Tchalerwè.