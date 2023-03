Grève chez Delhaize: deux mondes qui s’opposent

À lire aussi

On peut légitimement penser et dire que Delhaize recherche avant tout le profit. Les années Covid ont été exceptionnelles, mais qu’en reste-t-il après plus d’un an de crise énergétique et économique, et une indexation des salaires à 11 %. Ce n’est pas défendre la grande distribution que de dire qu’il s’agit du secteur le plus touché par toutes ces hausses.

Mais la direction de Delhaize agit comme n’importe quel autre grand groupe : profit avant tout, peu importe le moyen. Et s’il faut passer par la franchise, on y passe sans hésiter. Le modèle économique de la grande distribution change et doit changer pour tenir debout. Les années Covid n’ont finalement fait que masquer une tendance qui se dessine depuis quelques années, entre concurrence accrue, saturation du marché et baisse des marges.

Il faut également être de bon compte. Les syndicats présentent les franchises comment un enfer sur terre, alors que le modèle existe pour des centaines voire des milliers de magasins dans notre pays. Il est peut-être moins sécurisant et confortable qu’un job dans un magasin intégré, mais on ne pare pas d’esclavagisme non plus.

On est finalement face à deux mondes qui s’opposent et qui ne se comprennent pas, mais qui pourrait pourtant trouver un terrain d’entente si chacun y mettait du sien et sortait des caricatures. Car si Delhaize exagère certainement, on ne peut pas non plus exiger de figer un modèle social et économique vieux de plusieurs décennies.