Delhaize : un conciliateur pour concilier l'inconciliable

Pot de terre contre pot de fer. Depuis 21 jours.

L’espace, l’interstice de négociation entre la direction et ses travailleurs semble à ce stade totalement inexistant. Vous avez d’un côté un comité de direction qui agit, poussé dans le dos par un actionnaire cynique, par souci de dégagement de davantage de marges. C’est bien sûr son droit.

Et de l’autre, des travailleurs, pour certains depuis plusieurs décennies, qui ont donc contribué à faire de Delhaize le succès qu’il est, refusant de voir les conventions ainsi contournées, le respect qui leur est dû piétiné, et disent non à ce modèle social d’ubérisation de l’emploi. C’est, ici aussi, leur droit le plus inaltérable.

Face à l’insoluble blocage, un conciliateur a été désigné. A qui on ne demande rien de moins, au stade actuel, que de concilier l’inconciliable.