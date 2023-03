Un impôt qui, inflation oblige, va exploser cette année. Un impôt qui tombe souvent mal, puisqu’il est à honorer à la fin de l’été, alors même que les vacances ont rincé le peu de pouvoir d’achat qu’il reste aux Belges : le précompte immobilier. Aka le “cadastre”, comme on dit familièrement par chez nous, taxe que vous payez annuellement sur les “revenus” de votre habitation. Si vous la louez, on peut comprendre : vous en faites commerce, et en dégagez revenus. Mais sur l’unique habitation de votre humble patrimoine, pour laquelle vous êtes surtout propriétaire d’un crédit immo en cours : au fond, est-ce bien sensé ? C’est une taxe de pur principe, une taxe pour la taxe. Lorsque vous utilisez votre auto, vous faites usage des infrastructures routières. La taxe de circulation annuelle est donc pleinement légitime. Mais le précompte immobilier de votre (seule) habitation? On vous taxe juste sur le fait d’occuper une parcelle... dont vous êtes déjà propriétaire (et l'êtes devenu en vous acquittant déjà de sérieuses taxes). Et qu'il vous est tenu, à vous et à vous seul, d'entretenir à vos frais.

On sait bien : sans ce précompte immobilier sur le revenu cadastral (RC), nos communes seraient totalement désargentées. Il est devenu vital aux finances publiques. Mais sa naissance repose sur un vice de forme, un principe bancal. Surtout que c’est une taxe désuète, basée sur la Belgique immobilière des années 50. Une taxe avec des disparités communales abyssales et incohérentes.

Sur ce, plus qu’à attendre l’invitation à payer... Et, qui sait, le soleil avec ?