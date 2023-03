Si vous gagnez 66 millions à l'Euromillions, vous faites quoi?

N’ayons pas peur de le dire : vous et moi avons plus de chance de décrocher le gros lot en misant sur le hasard et quelques chiffres qu’en trimant comme des dingues jusqu’à 64, 65, 66 ou 67 (et plus si affinités). Si cette idée d’humeur m’a titillé l’esprit, ce n’est pas pour en faire la pub mais parce la roue de la fortune semble avoir choisi la Belgique comme port d’attache. En effet, entre le 6 décembre et le 24 mars, la grosse cagnotte est tombée à trois reprises dans notre pays. Au point que chacune d’entre nous, du moins celles et ceux qui jouent évidemment, peuvent décemment se dire que le graal se rapproche. Et qui sait...

À lire aussi

Revenons à notre question existentielle mais surtout très potentielle : je fais quoi du gros chèque éventuel ? Nous avons toutes et tous en mémoire des histoires de déchéance de gagnants hallucinante après avoir touché le jackpot et nous nous sentons toutes et tous imperméables à ce genre d’aléas.

Il n’y a pas que les gagnants qui rêvent serons-nous tentés de dire car les fantasmes de celles et ceux qui n’ont pas gagné et ne gagneront sans doute jamais sont au bout du compte assez communs : l’achat d’une belle maison, mettre sa famille à l’abri, s’offrir des voyages, se faire et faire plaisir. Finalement, assez peu de plaisirs égoïstes parce que, si l’argent ne fait pas le bonheur, il permet quand même d’en distribuer des échantillons autour de soi.