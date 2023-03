La Belgique a un problème avec l'alcool (et ne veut pas vraiment le régler)

En gros, retenez que : les mineurs de 16 ans pourront toujours acheter des casiers de bière en toute légalité; qu’on vendra encore de l’alcool dans les stations-essence (sauf entre 22h et 7h); et qu’on sera toujours confrontés à autant de publicité pour les produits alcoolisés dans les médias mainstream.

Par contre, question ô cruciale, il sera bientôt interdit de vendre de l’alcool dans les magasins d’hôpitaux : nous voilà sauvés !

Il aurait évidemment fallu aller beaucoup plus loin. En commencant par interdire la vente d'alcool (tout court, peu importe la forme) aux moins de 18 ans. On n'ignore pas que la prohibition, cela n'a pas marché. Mais il aurait fallu envoyer un signal fort, marquant, à la hauteur de la gravité du sujet. Un signal qui veut trancher avec la tolérance latente et induite dans ce pays avec la consommation d'alcool.

Quel sujet ? Le sujet, c’est que nous vivons dans un pays dont la compétition officielle de foot s’appelle la Jupiler Pro League.

Un pays où 10% de la population boit tous les jours, et où 28% des Belges, d’après une enquête d’Eurostat, sont ivres au moins une fois par mois.

Un pays où 85 % des jeunes de 12-20 ans scolarisés en FWB ont déjà bu. Un pays où la première cause de mortalité, dans cette tranche d’âge, est l’alcool. Un pays où le binge drinking est une pratique répandue, et non une vue de l’esprit.

Un pays où l'alcool cause plus de 4.000 accidents chaque année sur nos routes, impliquant blessés ou décès.

Un pays où l’alcool est une drogue culturelle omniprésente et socialement acceptée.

Un pays soumis à l’influence directe ou indirecte des brasseurs et alcooliers historiques, pesant de tout leur poids économique sur la petitesse des décisions régulatoires décidées par le politique.

Bref, et définitivement : un pays qui sait qu’il a un problème avec l’alcool. Et qui n’a pas vraiment envie de le régler.