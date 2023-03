Jets privés: des limitations s’imposent

Un peu plus de la moitié de ces vols étaient en effet considérés comme courts ou ultracourts, soit de moins de 750 kilomètres. Les chiffres ne sont guère plus reluisants en Belgique. Un peu plus de 10 000 trajets en jets ont été enregistrés sur le plat pays, ce qui représente une augmentation de 51 % en un an !

Certains d’entre eux ont couvert des distances inférieures à trente kilomètres ! 23 vols ont en effet été enregistrés entre Courtrai et Lille, tandis qu’un peu plus de 200 vols visaient à relier Bruxelles et Anvers. Une complète aberration. Une semaine à peine après la parution du nouveau rapport du GIEC dont les conclusions sont plus inquiétantes que jamais, ces chiffres ont de quoi nous indigner.

Comment peut-on exiger des citoyens lambda qu’ils limitent leur consommation d’énergie si l’on continue dans le même temps à autoriser qu’une poignée de personnes utilisent le moyen de transport le plus polluant au kilomètre pour parcourir des distances ridicules alors que des alternatives nettement moins polluantes existent.

La lutte contre le réchauffement climatique devrait être l’affaire de tous, ultra-riches compris. Ce genre de passe-droit n’a plus de raison d’être.