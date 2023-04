Marlène Schiappa en Une de Playboy: la stratégie du chat mort

Une nouvelle polémique agite le monde politique et médiatique français. Marlène Schiappa va faire la Une de Playboy. Secrétaire d’État chargé de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative de France expose sur 12 pages sa vision du droit des femmes. Le fait qu’elle apparaisse - sobrement vêtue - en couverture du mook qui était autrefois une revue présentant essentiellement des femmes nues choque.