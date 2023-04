Pratique, facile d’accès et accessible à toutes les bourses, ce deux-roues était, il y a quelques années, vanté pour être la solution de mobilité pour le dernier kilomètre. Celui qu’on doit faire à la descente du train, du métro ou même de la voiture, garée dans un parking de délestage.

Dans les faits, ces trottinettes ont davantage créé des problèmes qu’elles n’ont apporté de solutions. Résultat : de plus en plus de villes les font interdire. Et Bruxelles pourrait embrayer à terme. Pas par la faute de l’engin mais bien de ses usagers. C’est à partir du moment où certains ont estimé que garer sa trottinette devant un garage, en plein milieu d’un trottoir ou sur un passage piéton était normal que la sauce a tourné. S’ils veulent encore en profiter, les trottinettistes auraient grand intérêt à se montrer plus respectueux des autres. Sans quoi, ils n’auront plus que leurs larmes pour pleurer. Et leurs pieds pour se déplacer.