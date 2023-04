Pour des centaines de familles, le verdict de la COGI est tombé et fait très mal : les injustices du décret inscriptions

Parfois, ces parents habitent à quelques centaines de mètres de cette école, noyau central de leur vie de famille, contrainte de barrer la route à leur préado. Le problème n’est pas général : il est bruxellois, et surtout nord-bruxellois. Entre les “priorités fratries”, les enfants des communes avoisinantes où il n’y a pas d’école secondaire qui vous passent devant, les parents tricheurs qui en viennent à prendre des boîtes aux lettres mieux placées pour doper leur indice-composite, la liste d’obstacles à contourner est longue. La demande, pour certains établissements, est si forte (quatre fois plus d’enfants inscrits que de places disponbiles !) que des gamins qui ont fait toute leur scolarité dans une école se retrouvent parfois en 250e place sur la liste d’attente de “leur” section secondaire... Absurde.

Qu’on ne se trompe pas de cible : le problème n’est même pas le décret inscription. Ce texte ne fait que régenter, sur des critères qui seront toujours discutables, une problématique où la demande ets largement supérieure à l'offre. L'époque où on campait deux jours devant l'école pour inscrire son enfant témoigne du fait que le système est vicié depuis belle lurette, et que la mixité scolaire qu'il vise à ateindre reste, en l'état, une chimère.

Le problème est le manque de places disponibles, la non prise en compte du boom démographique dans la capitale et, surtout, surtout, surtout : les disparités énormes de qualité d’enseignement délivré dans nos écoles. Parce que si il y a des écoles qui pouraient accueillir jusqu'à cinq fois plus d'enfants en première, il y en a d'autres qui peinent à peupler leurs classes. Si toutes les écoles se valaient d'un point de vue éducatif, les parents ne viseraient pas à tout prix telle ou telle école. Si l'enseignement était homogène partout, les familles feraient moins un drame de ne pas avoir l'établissement de leur premier choix. Ils ne rechignent pas pour quelques kilomètres de plus à parcourir. Ils rechignent à mettre leur enfant dans des écoles de moindre qualité. En Finlande, vous ne choisissez pas l'établissement de vos enfants. Et ce n'est un sujet pour personne là-bas, parce que toutes les écoles y sont bonnes. La réalité du terrain belge n'est pas celle-là.

Le fait de vouloir le meilleur pour son enfant témoigne du mérite de chaque parent. Le fait de ne pas être en mesure de le garantir de manière équitable témoigne du mépris du politique.