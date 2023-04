Néanmoins, ne le cachons pas, l’augmentation des coûts de production et la pression sur nos divers revenus nous poussent à repenser nos modes de production sans perdre la qualité rédactionnelle et le ton DH que vous appréciez.

Les rotatives qui imprimaient votre journal à raison de six jours sur sept sont fatiguées. En lieu et place d’un nouvel investissement, la direction a préféré opter pour une impression sur le même site que les autres journaux francophones belges. Sans perdre en qualité, nous y voyons deux atouts essentiels pour votre confort : la facilité de distribution auprès des abonnés et la livraison des points de vente.

Vous retrouverez évidemment la DH que vous aimez : sportive, informative, divertissante, proche de vos préoccupations quotidiennes et qui ose donner son avis.

Cependant, la nouvelle rotative ne dispose pas du même dispositif de collage. Autrement dit, les pages de nos journaux ne seront plus collées ensemble. Un système d’agrafes permettra toutefois d’en retirer facilement nos suppléments hebdomadaires.

Au nom de toute la rédaction de la Dernière Heure-Les Sports +, je tiens à vous remercier sincèrement de nous suivre aussi fidèlement sur le papier, sur vos ordinateurs mais aussi sur votre smartphone et sur les réseaux sociaux.

Merci pour votre fidélité.