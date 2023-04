La direction de la SNCB n’a sans doute pas anticipé la modification du calendrier francophone du rythme scolaire puisque le sien est en adéquation avec les élèves néerlandophones. Soit. Durant la semaine du 3 au 7 avril, pas de train mais un bus censé transporter les navetteurs vers la gare du Midi de laquelle les élèves et les employés/ouvriers doivent encore rallier leur lieu de travail.

Si c’est pour la bonne cause, à savoir un service ferroviaire enfin digne de ce nom, pourquoi ne pas accepter un léger contretemps ? Encore faudrait-il que le service de remplacement soit à la hauteur. Deux bus pour digérer les voyageurs de… neuf wagons, il ne faut pas être Einstein pour comprendre qu’il n’y aura pas de places assises pour tout le monde. Apparemment, la SNCB a connu un problème (un de plus...) avec sa société partenaire. Ajoutez-y la doublement voir le triplement du temps de trajet prévu (de 35 minutes à 1h15…) et vous ne passez pas une bonne semaine. Et vous n’avez pas envie de reprendre en chantonnant ce slogan " le train c’est sympa ". Parce que, concrètement, il n’y a aucune raison de le penser. Un édito certifié 100% vécu en vrai.