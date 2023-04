La décision, pour de nombreux fans, est douloureuse. Et, ère du commentaire acerbe gratuit, vivement critiquée par une minorité sur les réseaux. Le maestro prendrait ses spectateurs “en otage”, n’assumerait pas, serait “trop fragile”.

Stromae a surtout raison. Lorsqu’il dit : “Je dois me résigner au fait que ma santé ne me permet malheureusement pas venir à votre rencontre pour l’instant”, et qu’il ajoute que “Je me dois d’écouter mes limites” et de “prendre le temps de me rétablir”, il regarde en face ses problèmes – peu importe qu’ils soient psychiques, physiques, voire les deux, nous n’avons pas à savoir – et assume en faire sa priorité. Ce n’est pas de la lâcheté, c’est du courage. De la même trempe que celui dont ont fait preuve Jacinda Ardern, Naomi Osaka, voire même, il y a dix ans d’ici, le Roi Albert lorsqu’il a renoncé au trône.

Cette problématique ne réside pas que dans le corps longiligne de l’artiste belge. Dans notre pays, il y a un demi-million de malades de longue durée. Et il y en aurait davantage si les impératifs financiers ne laissaient pas au travail des gens qui ne devraient pas y être et sont au bord de l’explosion mentale ou physique. Mais tous n’ont pas le confort de décision d’un Stromae. Tous n’ont pas la capacité de dire ce qui relève de l’évidence : la santé avant tout.