Bouchons à Bruxelles : les Bruxellois ne peuvent plus être montrés du doigt !

L’alternance des congés, générée par la différenciation des rythmes scolaires, a donc du bon. Et confirment que les problèmes de mobilité dont souffrent la capitale européenne, septième ville d’Europe la plus problématique en la matière, ne doivent en rien être imputés aux Bruxellois.

Bruxelles aura beau travailler encore et encore à son plan Good Move, il ne résoudra rien si la Région continue à manœuvrer seule. Si elle veut vraiment résoudre ses problèmes de mobilité, Bruxelles doit surtout convaincre les navetteurs automobiles flamands et wallons que la voiture n’est plus la solution.

Comment ? En développant un vrai réseau de transport en commun, rapide, régulier et accessible via des parkings de délestage autrement mieux desservis qu’actuellement, et avec un RER enfin activé.

Avec une intervention financière des autres régions et du fédéral qui ne peuvent plus se considérer comme exemptes de tour reproche quant à la situation bruxelloise.