La situation chez Delhaize illustre la fracture sur le socio-économique qui traverse De Croo 1er depuis sa création. Dermagne et Magnette font front contre le travail de nuit et l’e-commerce, prônant la conservation d’un certain modèle économique ayant fait ses preuves dans un cadre protégé par les syndicats.

En face, les libéraux ont le regard tourné vers de nouveaux modèles où les concepts de repos dominical et de déconnexion nocturne ne semblent plus autant sanctifiés.

Si l’on grossit les traits, on est dans une opposition Pays noir - Silicon Valley. D’un côté, un monde ouvrier en voie de disparition. De l’autre, un univers où la technologie a gommé toutes les limites mais dont les rues sont peuplées de sans-abri.

L’architecture de la politique en Belgique étant ce qu’elle est, on se dirigera certainement vers un compromis à mi-chemin entre ces deux visions.