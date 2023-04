Ne pas regarder le train partir en restant à quai, mais ne pas non plus monter dans un train fou : Chat GPT et la croisée des chemins

Le fondateur de Skype (Jaan Tallinn), le co-créateur d’Apple (Steve Wozniak), Yoshua Bengio et Stuart Russell (à l’origine du développement de l’IA) et même Elon Musk, influent et fantasque patron de Tesla et Twitter, lui-même impliqué dans OpenAI, la société qui a engendré ChatGPT : la pétition, signée 50.000 fois (et dont 12.000 paraphes ont été authentifiés), qui réclame une “pause” dans les développements de l’intelligence artificielle ne manque pas de beau monde.