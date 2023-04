Il est trop tard pour s’inquiéter de l’intelligence artificielle

On parle de remplacer certains métiers, de donner plus de pouvoir à l’intelligence artificielle dans les entreprises ou encore d’une “prise de pouvoir” de l’IA, si on écoute les plus complotistes d’entre nous. Et bien sûr, il y a ceux qui voient en cela le bon filon pour investir et se remplir les poches. Certains tour-opérateurs donnent désormais accès à leur base de données pour que ChatGPT joue à l’agent de voyages électronique avec les clients en ligne. Ce n’est qu’un exemple ou un premier pas vers d’autres fonctionnalités, qui trouveront leur public sans problème.

Mais la question reste la même : faut-il s’en inquiéter ? On a envie de dire qu’on peut s’en inquiéter, oui, mais qu’il est de toute façon trop tard. L’intelligence artificielle a déjà pris une place énorme dans nos vies, sans même qu’on s’en rende compte. ChatGPT a au moins le mérite d’afficher clairement ses ambitions, contrairement à d’autres applications qui nous traquent sans qu’on le sache.