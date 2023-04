Retard pour le versement des primes énergétiques : il n’y a pas qu’un coupable

Mais quand on doit distribuer les gommettes rouges, la liste devient longue, elle aussi. Que la mise en place d’une baisse de la TVA organisée dans l’urgence prenne un peu de temps, on peut l’accepter. Idem pour la première prime de 100€. Mais cela commence à faire une grosse tâche quand on pense aux autres primes, et surtout au forfait de base.

On arrive à la mi-avril, les mois les plus durs sont passés et la crise de l’énergie s’est stabilisée, et les aides ne sont toujours pas arrivées pour des milliers de ménages. Précisons une chose : le SPF Économie n’est qu’en partie responsable des retards actuels. Si on peut imaginer que les différents services pourraient être mieux organisés (il suffit de parler avec des fonctionnaires pour comprendre que l’organisation et les agissements en urgence ne sont pas les qualités premières de l’administration, au sens large), le gouvernement et le Parlement ont mis des mois à pondre des lois, alors que les annonces datent des mois de septembre et d’octobre. Et les fournisseurs ? Eux aussi ont certainement de leçon d’anticipation à recevoir, mais ils ne peuvent légalement pas agir sans recevoir toutes les infos de l’État.