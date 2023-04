Charles Michel et ses déplacements en jet privé : voyage sobre exigé

Les communicants autour de l’ex-président du MR alignent des arguments téléphonés mais recevables : avec la guerre en Ukraine, l’Europe a regagné en puissance et en force diplomatique, et un Conseil plus actif est un Conseil plus onéreux. Aussi, on y rappelle que c’est l’administration qui fixe le budget, non Charles Michel himself.

Une constante toutefois : les frais de voyage exorbitants, peu importe le niveau de pouvoir où ils sont pratiqués, ne passent absolument plus dans l’espace public, qui exige transparence et sobriété de la part de ses représentants. Charles Michel ou un autre. Agenda caché ou pas.