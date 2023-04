ChatGPT : nos emploissont-ils en danger ?

À moyen terme, ces robots pourraient effectuer le quart de la charge de travail des Européens et Américains. Ce qui impliquerait la disparition de certains métiers. Selon le rapport en question, un quart du travail pourrait ainsi être automatisé, soit 300 millions d’emplois à temps plein. Les métiers les plus touchés seront ceux en lien avec l’administratif ainsi que les professions juridiques. Depuis quelques mois, les plateformes d’IA voient leur popularité exploser. Il est toutefois peu probable de l’imaginer remplacer l’intelligence humaine. Une intelligence générative présente en effet de grandes carences sur le plan de la créativité. Mais ce qui est certain, c’est qu’au vu de la méfiance qu’elle génère, une réglementation autour de ces outils afin de protéger le grand public ainsi que les institutions et les entreprises est aujourd’hui nécessaire.