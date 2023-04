La Dernière Humeur: le dalaï-lama ne fait plus rire personne

Au-delà de ce geste inacceptable et incompréhensible, le mot d’excuse de l’équipe com’ du dalaï-lama ne passe pas non plus. “Sa Sainteté taquine souvent les personnes qu’elle rencontre de manière innocente et ludique, même en public et devant les caméras. Il regrette cet incident.”

En clair : c’était une boutade, circulez, il n’y a rien à voir… Trop facile. D’une part, le dalaï-lama exerce un rapport d’autorité vis-à-vis de ses fidèles, plus encore vis-à-vis d’un enfant. D’autre part, le dalaï-lama n’a pas esquivé le geste de l’enfant…

Tenzin Gyatso (le nom du dalaï-lama) n’en est pas à son premier dérapage. En 2015, il a assuré qu’une femme dalaï-lama “devra être séduisante, sinon elle sera inutile”. Deux ans plus tôt, il a dit, là encore sur le ton de l’humour : “Les gens mariés ne sont pas nécessairement heureux. Il y a beaucoup de soucis, d’inquiétudes et je pense que pour les maris, une large partie de l’argent est utilisée par les épouses.”

C’est un fait, le dalaï-lama ne fait plus rire personne.