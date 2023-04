Le jeûne du Ramadan dans le sport ne devrait pas être un problème

Comme chaque année, la gestion du jeûne du ramadan dans le sport, notamment dans le football de haut niveau, revient dans l’actualité en soulevant débats et polémiques. Si le championnat belge interdit d’interrompre une rencontre pour cette raison, certains aimeraient plus de souplesse comme en Angleterre où des pauses sont tolérées pour permettre aux joueurs pratiquants de se restaurer rapidement et de boire un verre d’eau. D’ailleurs, d’après les principaux concernés, il est totalement possible de réussir à concilier une pratique de haut niveau avec le ramadan. Il suffit de voir les performances de Karim Benzema durant cette période ces dernières saisons.