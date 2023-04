Le fameux “régime méditerranéen” discriminant les femmes à l’Emploi : Bernard Clerfayt a-t-il vraiment tort ?

Face à une polémique hystérisée et désormais politisée, il convient d’abord de laisser parler les chiffres.

Primo : notre société progresse largement (et heureusement), sur la question des emplois occupés par les femmes. Amorcée de longue date, l’évolution du taux d’emploi féminin a même été “spectaculaire” (dixit le Conseil Supérieur de l’Emploi, dans un rapport publié en janvier 2023) : alors qu’il était de 50 % au milieu des années 1990, il a grimpé à 67 % en 2021. Dans le même laps de temps, le taux d’emploi des hommes est resté stable, à un niveau légèrement inférieur à 75 %. Voici pour les chiffres à l’échelon national. Au regard de la réalité bruxelloise, celle qui préoccupe Bernard Clerfayt, les voici : dans la capitale, en 2022, le taux d’emploi des femmes était de 60 % en 2022. Contre 70 % pour les hommes. Écarts de genre il y a donc toujours.

Ils sont même, et c’est ici qu’on pourra éclairer la déclaration de Bernard Clerfayt, largement plus conséquents en ce qui concerne les personnes d’origine étrangère. Pour elles, les écarts de genre sont “nettement supérieurs à la moyenne”, dixit le CSE, toujours. “Une grande partie des femmes d’origine extra-européenne ne sont tout simplement pas présentes sur le marché du travail”, analyse l’institution. On peut donc ici avérer le constat factuel posé par Clerfayt : oui, dans la réalité bruxelloise cosmopolite, un nombre conséquent de femmes d’origine étrangère ne sont pas à l’emploi rémunéré. Attaquons pour de vrai le problème de fond, désormais : pour le ministre bruxellois, c’est à cause de la persistance du “régime méditerranéen” que théorise le Ministre Défi. Entendez : celui où Madame reste à la maison pour s’occuper des enfants et des tâches ménagères, pendant que Monsieur va gagner des sous.

Il y a ici un raccourci un peu vite pris : s’il est évident que davantage de femmes choisissent toujours aujourd’hui de privilégier leur vie de famille à leur carrière, et si cette réalité est toujours plus marquée pour certaines femmes d’origine d’Europe du Sud ou extra-européenne, d’autres freins, à additionner au frein soi-disant “culturel” subsistent : le niveau d’études entrepris (et l’accès aux meilleures filières), la discrimination à l’embauche pour les personnes racisées, la discrimination à la maternité (deuxième motif le plus fréquent de discrimination signalé à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes), etc.

On pourrait donc juger le propos de Clerfayt incomplet. Mais de la à sous-entendre qu’il est erroné, voire raciste ou machiste, il y a un pas. Que le PS et Ecolo, bondissant sur le sujet pour en faire une polémique à des fins purement politiciennes, n’ont pas hésité à franchir.

4 temps partiels sur 5, en Belgique, sont occupés par des femmes. Pas toujours par choix, bien entendu. Mais la première raison invoquée par les occupantes d’un temps partiel est, on cite Statbel : “s’occuper de ses enfants ou d’autres personnes dépendantes”. Il y a sans doute ici, toujours, le témoin de la survivance d’une vieille norme sociale dans la Belgique de 2023. Mais peut-être aussi posent-elles ce choix de manière éclairée, consciente et assumée. C’est du déni de réalité que de dire qu’elles le font par pure pression sociétale patriarcale ! Et c’est un fils d’une mère du Sud, fière d’avoir, sans contrainte aucune, mis son parcours professionnel entre parenthèses pour privilégier sa vie de famille, qui l’écrit.

Plutôt que de se chamailler sur des polémiques stériles, si tout ce beau monde pouvait, plutôt, se soucier de lutter contre les véritables discriminations faites aux femmes sur le marché de l’emploi (comme la discrimination à l’embauche ou à la promotion, notamment sur base de la maternité), femmes, hommes et société dans son ensemble y gagneraient sans doute au change. Mais face à un constat, peut-être malhabilement formulé, il semble aujourd’hui plus rentable d’agiter les épouvantails du racisme ou de l’antiféminisme…