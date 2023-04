L'édito: bientôt des t-shirts "Belgique 2030" en vente

Alors que les esprits les plus chagrins et certains politiciens aux tendances séparatistes ont d’ores et déjà déclaré notre pays cliniquement mort (il ne manquerait que l’enterrement…), les préparations des festivités du bicentenaire de la Belgique battent leur plein. 1830-2030, deux siècles d’existence pour ce royaume improbable né pour n’être qu’un tampon entre les grandes puissances de l’époque, cela donne envie aux autorités de se mobiliser pour marquer le coup.