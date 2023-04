La majorité sont exactement l’inverse de ces stéréotypes du gars qui ne jure que par le nom de son équipe et qui ne connaît rien d’autre que les gradins de son club où il insulte chaque semaine les joueurs en déplacement, panse bien garnie comme rempart aux critiques.

Les amateurs de foot valent bien plus que cela. Ils valent bien plus aussi qu’un jet de rats morts comme celui auquel ont eu droit les spectateurs du choc wallo Charleroi Standard vendredi soir. Ils valent bien plus aussi que des chants racistes et des discriminations à répétition sur les terrains européens ces dernières semaines.

Mais tant qu’on se limitera à quelques interdictions de stade prononcées par ci, par là, avec zéro effet sur le terrain (les interdits de stade parviennent toujours à asssister aux matchs), tant qu’on ne sanctionnera pas efficacement les comportements de quelque crétins, les nombreux bons supporters trinqueront hélas.