15 semaines pour les futurs pères : papa et maman, bientôt égaux en jours de congé de naissance ?

Si elle était appliquée chez nous, cette mesure – qui existe d'ailleurs depuis le 1er janvier dans une Espagne gouvernée par la gauche – tendrait indiscutablement vers une égalité des parents devant la naissance, qu’on ne peut que saluer. Lorsque bébé arrive, maman est indispensable, mais papa, ou le coparent, l’est aussi. Tant pour nouer le lien avec l’enfant que pour aider la mère, qui doit se rétablir physiquement et mentalement. On y voit un autre avatage collatéral : si hommes et femmes sont "absents" du lieu de travail aussi longtemps l'un que l'autre, voilà qui mettra des bâton sdans les roues à la discrimination à l'embauche ou à la promotion pour cause de maternité dont souffrent les femmes.

Là où le projet nous fait tiquer, en revanche, c’est sur le caractère obligatoire qu’il pourrait prendre. La Ligue des familles milite pour que ces 3 mois et demi de congé soient obligatoires aux futurs pères. Or, tous n’éprouvent pas le besoin ni l’envie d’en jouir. D’autant plus que, s’il s’agit d’une mesure de progrès social indéniable, elle est économiquement coûteuse, et complexe à envisager pour les entreprises… Avoir la possibilité d’y faire appel serait déjà une révolution, surtout quand on sait qu’il a fallu 20 ans pour obtenir 20 petits jours de congé paternité. L’imposer, ne serait-ce pas aller un pas trop loin ?